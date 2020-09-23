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В сети появился трейлер белорусской черной комедии «Спайс Бойз»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

В сети появился трейлер черной комедии белорусского режиссера Владимира Зинкевича «Спайс Бойз». Фильм выйдет в прокат 22 октября.

Первыми картину смогут посмотреть гости 42-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 1 по 8 октября. Ленту Зинкевича покажут в программе «Фильмы, которых здесь не было».

Сюжет комедии основан на реальных событиях, произошедших однажды в Гомеле. Действие развернется вокруг главной героини Василисы, приехавшей на свадьбу к подруге Инне, а также троих друзей — жениха по прозвищу Чистый и его товарищей Ламбады и Колбасы. Мужчины организуют мальчишник в загородном доме и употребляют на нем запрещенные вещества.

В фильме, который создатели характеризуют как комедию на стыке с хоррором, снялись Александр Головин, Маргарита Аброськина, Анна Андрусенко, Алексей Маслодудов, Владимир Сычев, Михаил Горевой, Владимир Аверьянов и Александр Тарасов.

«Идея снять кино по этой истории вынашивалась года два. Изначально это должен был быть короткий метр — четко по событиям, без сюжетных ответвлений и каких‑либо фантазий. Но когда я начал изучать материал, стало ясно, что здесь есть где развернуться», — говорит Зинкевич.

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