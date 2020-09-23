В сети появился трейлер белорусской черной комедии «Спайс Бойз»

В сети появился трейлер черной комедии белорусского режиссера Владимира Зинкевича «Спайс Бойз». Фильм выйдет в прокат 22 октября.

Первыми картину смогут посмотреть гости 42-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 1 по 8 октября. Ленту Зинкевича покажут в программе «Фильмы, которых здесь не было».

Сюжет комедии основан на реальных событиях, произошедших однажды в Гомеле. Действие развернется вокруг главной героини Василисы, приехавшей на свадьбу к подруге Инне, а также троих друзей — жениха по прозвищу Чистый и его товарищей Ламбады и Колбасы. Мужчины организуют мальчишник в загородном доме и употребляют на нем запрещенные вещества.