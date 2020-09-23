Российского актера задержали по подозрению в убийстве трансгендерной девушки

В Петербурге полиция задержала 53-летнего российского актера, имя которого не раскрывается, по подозрению в убийстве и расчленении трансгендерной девушки из Таджикистана. Об этом пишет «РИА-Новости».

По версии следствия, подозреваемый состоял в «закрытом сообществе нетрадиционных связей». 13 января 2020 года он пригласил в апарт-отель на Васильевском острове 24-летнюю уроженку Таджикистана. Мужчина заподозрил трансгендерную девушку в намерении усыпить и обокрасть его, поэтому, считает СК, убил гостью и расчленил труп.

Фрагменты тела убитой с силиконовыми грудными имплантами были обнаружены в реке Мга в Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

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