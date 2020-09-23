перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Роскосмос» и Первый канал снимут фильм в космосе. Его режиссером станет Клим Шипенко 3:07
МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором 2:45
Том Круз полетит в космос для съемок фильма в октябре 2021 года 1:51
Алексей Навальный ответил на слова Путина о том, что оппозиционер сам мог принять «Новичок» 0:52
Сын Джона Леннона получил Премию мира ЮНЕСКО Вчера в 23:50
Журналистам, освещающим дело сестер Хачатурян, угрожают родственники их отца Вчера в 22:46
В Госдуму планируют внести законопроект об ответственности за показ изображений нацистов Вчера в 22:42
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства Вчера в 21:50
Объявлены финалисты премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» Вчера в 21:47
Le Monde: Путин в беседе с Макроном предположил, что Навальный мог сам принять «Новичок» Вчера в 21:22
raskalov/Instagram «Лежит на брюхе возле дикого пляжа»: руфер Виталий Раскалов обнаружил заброшенным экраноплан «Лунь»
«Лежит на брюхе возле дикого пляжа»: руфер Виталий Раскалов обнаружил заброшенным экраноплан «Лунь» Вчера в 20:48
Blood Orange выпустит альбом, вдохновленный сериалом Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» Вчера в 20:37
«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф» за 5,5 млрд долларов Вчера в 20:22
Задержание «Сибирского Иисуса», беспилотные корабли в России и другие новости дня Вчера в 20:00 Дайджест
Правозащитники: в Беларуси за четыре месяца возбуждено более 250 уголовных дел против оппозиционеров Вчера в 19:54
Setyaki Irham/Unsplash «Конец золотого века» даркнета: в США и Европе арестовали 179 предполагаемых наркоторговцев
«Конец золотого века» даркнета: в США и Европе арестовали 179 предполагаемых наркоторговцев Вчера в 19:51
В России появился Центр правовой защиты журналистов Вчера в 19:23
Площадь арктического льда почти достигла рекордного минимума и продолжает уменьшаться Вчера в 18:35
«Яндекс.Музыка» опубликовала топ-10 самых залайканных треков за всю историю сервиса Вчера в 18:12
Убийца Джона Леннона впервые за 40 лет попросил прощения у его вдовы Йоко Оно Вчера в 17:40
Отключить рекламу

МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:45

Международной космической станции (МКС) пришлось совершить маневр, чтобы не столкнуться с неизвестным объектом. О завершении маневра сообщил в твиттере глава NASA Джим Брайденстайн.

По его словам, астронавты покинули укрытие на борту корабля «Союз», в котором они находились во время передвижения станции. Сейчас на борту МКС находятся три человека: россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди.

Им пришлось уклоняться от столкновения с космическим мусором неизвестного происхождения. Маневр орбитальной станции был совершен с использованием грузового корабля «Прогресс», пристыкованного к служебному модулю «Звезда».

В середине сентября МКС уже угрожал космический мусор — им был спутник ВМС США BRICSat-2. Однако «Роскосмос» тогда отказался от корректировки орбиты Международной космической станции, поскольку приблизившийся космический аппарат не представлял угрозы для нее.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Никогда, редко, иногда, всегда
Инди-хит про подростковую беременность
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Самый жестокий год
История иммигранта и его семьи, пытающихся спасти и расширить свой бизнес
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить