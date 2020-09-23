МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором

Международной космической станции (МКС) пришлось совершить маневр, чтобы не столкнуться с неизвестным объектом. О завершении маневра сообщил в твиттере глава NASA Джим Брайденстайн.

По его словам, астронавты покинули укрытие на борту корабля «Союз», в котором они находились во время передвижения станции. Сейчас на борту МКС находятся три человека: россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди.

Им пришлось уклоняться от столкновения с космическим мусором неизвестного происхождения. Маневр орбитальной станции был совершен с использованием грузового корабля «Прогресс», пристыкованного к служебному модулю «Звезда».

В середине сентября МКС уже угрожал космический мусор — им был спутник ВМС США BRICSat-2. Однако «Роскосмос» тогда отказался от корректировки орбиты Международной космической станции, поскольку приблизившийся космический аппарат не представлял угрозы для нее.