Полицейского приговорили к 8 годам по делу о гостайне. Он обвинял начальство в торговле наркотиками

В Хакасии бывшего начальника отдела наркоконтроля республиканского управления МВД Юрия Зайцева, обвинившего начальство в торговле наркотиками, приговорили к 8 годам колонии за разглашение гостайны. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Приговор вынес Верховный суд Хакасии. По версии следствия, Зайцев в декабре 2018 года установил связь с продавцом наркотиков и за взятку в размере 52 тыс. рублей в биткоинах пообещал задержать закладчика, который украл наркотики у продавца. Кроме того, Зайцев передал продавцу информацию о планируемых задержаниях, считают следователи.

Дело было заведено в марте 2019 года. По словам жены Зайцева, незадолго до этого бывший полицейский узнал, что руководство регионального управления наркоконтроля крышует продажу наркотиков через интернет-магазины, и потребовал прекратить это. В ответ его уволили со службы с формулировкой «за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».

Жена Зайцева утверждает, что информацию по делу давал начальник управления наркоконтроля МВД по Хакасии Евгений Лысых. Его, среди прочих, бывший полицейский заподозрил в торговле наркотиками.

Помимо восьмилетнего заключения суд приговорил Зайцева к штрафу в размере 156 тыс. рублей и лишил звания подполковника. Защита экс-полицейского намерена обжаловать приговор.