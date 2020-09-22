Ученые провели масштабное исследование викингов. Выяснилось, что они совсем не голубоглазые блондины

Международная группа ученых провела масштабное исследование ДНК викингов и выяснила, что эти скандинавские мореходы были совсем не теми, какими предстают в современной культуре. Полный текст статьи опубликован в журнале Nature, ее главными выводами поделился Science Alert.

С помощью современных методов исследователи секвенировали геномы 442 викингов — мужчин, женщин и детей. Их останки взяли из многочисленных захоронений, обнаруженных по всей Европе и Гренландии. Большинство находок относятся к 793–1066 годам нашей эры — времени расцвета скандинавских мореплавателей.

Выяснилось, что большинство викингов были вовсе не голубоглазыми блондинами или рыжеволосыми, а имели каштановый цвет волос. Кроме того, в их ДНК обнаружили генетическое влияние из Южной Европы и даже Азии.

Скелеты викингов, обнаруженные на Северных островах Шотландии, генетически соответствуют шотландцам и ирландцам тех времен, а скандинавского влияния в них, напротив, нет. Это позволяет исследователям сделать вывод, что викинги — это скорее культурная принадлежность, нежели генетическая.

Скандинавские мореплаватели основывали поселения на обширной территории, от американского континента до азиатских степей. Они экспортировали свои технологии, обычаи и верования, создавали новые социально-политические структуры.

Но вместе со своей культурой викинги распространяли и гены. Сейчас, как удалось установить ученым, около 6% населения Великобритании имеют гены, унаследованные от викингов. В Швеции доля таких людей немногим больше — 10%.