Гостями киновечера фонда «Дом с маяком» станут продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов

Гостями очередного киновечера благотворительного фонда «Дом с маяком» станут продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. Вечер пройдет 30 сентября в Еврейском музее и центре толерантности. Модератором выступит кинокритик Егор Москвитин.

Они работали над многими недавними российскими сериалами и фильмами, тепло встреченными критикой и зрителями: «Мертвое озеро», «Гоголь», «Обычная женщина», «Полицейский с Рублевки», «Колл-центр», «Верность» и другими. На днях их проект «Эпидемия» купил стриминговый сервис Netflix (премьера запланирована на 7 октября).