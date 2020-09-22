По итогам проверки в Роскосмосе возбудили 22 уголовных дела. Все из‑за коррупции

По итогам внутренней аудиторской проверки в Роскосмосе в 2019–2020 году Следственный комитет возбудил 22 уголовных дела, сообщает РБК. Речь идет о хищениях, превышении полномочий и других подобных злоупотреблениях.

Под следствие попал, например, бывший руководитель структуры «Стратегические пункты управления» Владимир Полянский. Его подозревают в выплате самому себе премии в 20 млн рублей во время работы над государственным оборонным заказом на 2 млрд рублей. В прошлом году против него уже возбуждали дело, тогда его обвинили в хищении 4,8 млн рублей. Полянский вину признал, дело прекратили, а его приговорили к выплате штрафа в 100 тыс. рублей.

Еще одним интересным примером коррупции в Роскосмосе оказалось «Центральное конструкторское бюро «Геофизика», которое производит радиоаппаратуру. Выяснилось, что все руководящие посты в нем занимали члены одной семьи . «Генеральный директор — отец, зам генерального — сын, начальник архива — дочь, начальник планового отдела — невестка, главный инженер — зять. Соответственно, и зарплату они получали не как все сотрудники», — рассказали в СК.

В последние годы Роскосмос столкнулся с серьезными проблемами, например, значительно сорвал сроки строительства объектов космодрома Восточный и попросил дополнительные средства из бюджета для их завершения. Также ранее выяснилось, что корпорация потеряла за прошедшее десятилетие 35 млрд рублей на неудачных запусках. В 2018 году руководство Роскосмоса обвинило в слабых результатах своей работы санкции против России, Украину и частные американские космические компании.