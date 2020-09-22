Риэлторы нашли самую маленькую квартиру в России

Портал поиска недвижимости ЦИАН проанализировал рынок и нашел самые маленькие квартиры в России. Результатами исследования поделилась «Лента.ру».

На первом месте квартира в подмосковном Красногорске. Она расположена в новостройке 2017 года, а ее площадь — 6,6 квадратных метра — едва превышает санитарную норму. В помещении, по словам владельцев, есть все необходимое — душ, плита, санузел и холодильник. Приобрести самую маленькую квартиру в России можно за 1,15 млн рублей.

Второе место досталось студии в Раменском городском районе площадью 8 квадратных метров, за которую просят 700 тыс. рублей. На третьей строчке квартира в башкирском Стерлитамаке стоимостью 430 тыс. рублей и размером чуть более 9 «квадратов». Такое жилье гостиничного типа расположено на первом этаже дома 1964 года постройки и укомплектовано туалетом, ванной и мойкой.

По данным риелторского агентства «Метриум», за последние семь лет минимальная площадь квартиры на московском рынке недвижимости сократилась в три раза. В конце прошлого года в двух новых столичных ЖК появились студии площадью 11,1 и 11,6 квадратных метров.