Airbus создаст пассажирские самолеты на водородном топливе

Европейская авиационная компания Airbus планирует создать первые в мире пассажирские самолеты, которые будут летать на водородном топливе, сообщил The Guardian.

Компания уже представила три концепции таких самолетов. По мнению создателей, новые Airbus позволят избавиться от выбросов парниковых газов в атмосферу, поскольку при сжигании топлива будут образовываться только водяные пары. Исполнительный директор Airbus Гийом Фори назвал разработку «историческим моментом для коммерческой авиации».

«Я уверен, что использование водорода, как в синтетическом топливе, так и в качестве основного источника энергии для коммерческих самолетов, может значительно снизить воздействие авиации на климат», — сказал Фори.

По словам технического директора компании Грации Виттадини, «рабочая» концепция будет выбрана к 2025 году. А подняться в небо водородные самолеты смогут в 2035 году. Для работы водородных самолетов в аэропортах придется установить специальные заправки и установить инфраструктуры для транспортировки.

Как отметила Виттадини, для внедрения самолетов на водородном топливе может понадобиться государственная поддержка — она, по мнению Виттадини, поможет авиакомпаниям списать менее экологичные машины и обновить парк самолетов.

Ранее The Guardian писал о самом большом в мире электрическом самолете Cessna Caravan. Он совершил свой первый полет в США в мае этого года.