Сегодня в Минске проходит «Блестящий марш». Силовики начали задерживать его участниц, в автозаке оказалась одна из символов белорусского протеста, 73-летняя активистка Нина Багинская.

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали участниц марша возле торгового центра «Айсберг»: они выдергивают девушек, стоящих в сцепке, и отводят в автозаки. Девушки скандируют «Мы гуляем!» — это отсылка к фразе Нины Багинской «Я гуляю», которую она произнесла на акции 13 августа, когда омоновец пытался ее остановить.