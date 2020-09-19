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В Минске задерживают участниц женского марша. В автозаке — одна из символов протеста Нина Багинская

Анастасия Цой
Сегодня в 17:13

Сегодня в Минске проходит «Блестящий марш». Силовики начали задерживать его участниц, в автозаке оказалась одна из символов белорусского протеста, 73-летняя активистка Нина Багинская.

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали участниц марша возле торгового центра «Айсберг»: они выдергивают девушек, стоящих в сцепке, и отводят в автозаки. Девушки скандируют «Мы гуляем!» — это отсылка к фразе Нины Багинской «Я гуляю», которую она произнесла на акции 13 августа, когда омоновец пытался ее остановить.

По оценке «МБХ медиа», задержаны около 250 человек. Как минимум две женщины госпитализированы.

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