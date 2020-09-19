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В Петербурге восемь детей отравились парами хлора в бассейне фитнес-клуба. Возбуждено уголовное дело

Анастасия Цой
Сегодня в 16:57

В Петербурге восемь детей в возрасте от 8 до 15 лет отравились парами хлора в бассейне фитнес-клуба, пишет «Фонтанка». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Речь идет о частном фитнес-клубе Fitness House. Во время проверки в техническом помещении нашли около полутора тонн гипохлорида натрия, который используется в растворе для бассейна. Компоненты для раствора смешиваются автоматически, однако система дала сбой.

Из‑за многочисленных нарушений, выявленных во время проверки, фитнес-клуб закрыли. Дети находятся в больнице, двое из них — в реанимации, сообщается, что угрозы жизни нет.

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