Lykke Li представила кавер хита Глории Гейнор «I Will Survive»

Ли записала минорную фортепианную версию сингла, написанного в 1978 году Фредди Перреном и Дино Фекарисом. По признанию певицы, она не планировала выкладывать аудиозапись в открытый доступ и сделала это исключительно по просьбе поклонников.

По словам Ли, она создала кавер известной песни во время карантина и записала его самостоятельно. «Хотите верьте, хотите нет, но я на самом деле ничего не знаю о технологиях, так что это был первый раз в жизни, когда я открыла программу GarageBand и даже первый раз, когда я полностью аккомпанировала себе на фортепиано», — призналась певица.

«Карантин вернул меня туда, откуда я начала. К пению, игре для радости, для терапии, для выживания. К моим песням, к другим песням, которые я люблю», — сказала Ли.

Четвертый и последний на данный момент альбом Люкке Ли «So Sad So Sexy» вышел в 2018 году. В 2019 году певица также выпустила EP «Still Sad Still Sexy».