В сети появился подкаст «Пойдем домой» для людей, которые хотят взять собаку из приюта

Актриса Анастасия Задорожная и кинолог Константин Карапетьянц запустили подкаст «Пойдем домой» для людей, которые хотят взять собаку из приюта.

Участники подкаста рассказывают, как выбрать питомца, воспитать его и сделать частью семьи. Ведущие шоу вместе с журналисткой по имени Лиза проходят все этапы «усыновления» домашнего животного и в онлайн-формате делятся своим опытом.

Подкаст состоит из пяти частей, четыре из которых уже доступны на сайте проекта — в том числе и в видеоформате. Там же можно найти также советы кинологов, диетологов и ветеринарных врачей, которые помогут подготовиться к жизни с новым питомцем.

«Если бы человек брал собаку не по моде и по веянию времен, а по тому, как подсказывает его сердце, — гораздо больше собак из приютов обрели бы любящий дом и семью. Социализация таких питомцев не самая простая задача. Им требуется больше внимания, тренировок и занятий с профессионалами, но их абсолютно точно можно научить правильно гулять и общаться с другими питомцами и людьми. Такие собаки более закалены, по сравнению с породистыми, и, конечно, они подарят море любви и станут самыми верными и благодарными друзьями», — говорит кинолог Константин Карапетьянц.

На сайте проекта можно посмотреть каталог собак, ищущих новых хозяев. Кроме того, там есть список приютов и фондов, которые помогают животным.

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