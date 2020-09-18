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На фестивале «Кинотавр» вручили награды. Гран-при получила якутская картина «Пугало»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:48

На фестивале «Кинотавр» в Сочи вручили награды. В этом году главный приз достался якутскому фильму «Пугало», поставленному режиссером Дмитрием Давыдовым. Картина рассказала историю о деревенской целительнице, роль которой исполнила Валентина Романова-Чыскыырай — она получила награду за лучшую женскую роль.

Тремя призами наградили ленту Филиппа Юрьева «Китобой». Картину отметили за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль — ее исполнил актер Владимир Онохов. Кроме того, «Китобой» получил диплом Гильдии кинокритиков и киноведов. Ранее фильм уже получал престижную награду Green Drop Award на Венецианском кинофестивале.

Лучшим сценаристом года стал Иван Твердовский, он получил приз «Кинотавра» за драму «Конференция», посвященную трагическому теракту в Театральном центре на Дубровке. За лучшую операторскую работу наградили Николая Желудовича, который снял ленту Анны Меликян «Трое».

Музыкальная премия досталась группе OQJAV за саундтрек к картине «Человек из Подольска». Лучшей дебютанткой года стала автор фильма «Маша» Анастасия Пальчикова. Призом имени Даниила Дондурея наградили «Пугало», а специальный диплом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю» получила мелодрама Михаила Сегала «Глубже!».

Самым ярким фильмом фестиваля по мнению зрителей стала биографическая лента «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас. Также ранее на «Кинотавре» огласили победителя конкурса короткометражных картин — в нем победил триллер «Сера» Ланы Влади, снятый по одноименному рассказу Дмитрия Глуховского.

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