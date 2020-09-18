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Большинство россиян считают, что москвичи отличаются от остальных граждан

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:39

Около 64% россиян считают, что москвичи заметно отличаются от жителей других регионов страны. Об этом стало известно из исследования фонда «Общественное мнение».

При этом пятая часть опрошенных никогда не были в Москве. Среди главных отличий жителей столицы респонденты назвали высокий уровень жизни, наличие хорошей работы и благополучие — о них сообщили 19% участников исследования. Также многие отметили высокомерие и заносчивость москвичей.

По мнению некоторых опрошенных, москвичи «заносчивые и не уважают жителей маленьких городов и деревень». Также столичным жителям приписывали «чванливость», «зазнайство», «надменность, самоуверенность» — около 16% респондентов заявили об этих качествах москвичей.

Еще 9% участников опроса указали на особый менталитет и иной образ жизни горожан, они признались, что часто не понимают москвичей. Кроме того, респонденты называли среди особенностей жителей Москвы грубость и наглость, высокий уровень образования и кругозор, нелюбовь к приезжим и недоброжелательность.

Мало отличий между москвичами и другими россиянами видят около 28% людей. Примерно 62% опрошенных считают, что Москва живет за счет регионов — за девять лет, в течение которых проводились исследования, число граждан с таким мнением снизилось на 9%. На столько же выросла доля тех, кто полагает, что столица, наоборот, помогает регионам.

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