«Студия 44» и бюро West 8 победили в конкурсе на концепцию парка «Тучков буян»

Совместная заявка петербургской «Студии 44» и нидерландского архитектурного бюро West 8 победила в конкурсе на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Петербурге. Об этом «Афише Daily» рассказали в КБ «Стрелка», которое выступает оператором конкурса.

Второе место заняла совместная команда швейцарских студий JV Vogt и Herzog & de Meuron, на третьем — петербургское архитектурное бюро «Хвоя». Победитель получит дополнительные 50 000 долларов, команда, занявшая второе место, ― 30 000 долларов, третье ― 20 000.

«Интерес к данной территории существует давно. Наш город всегда развивался на основе регулярного планирования и преемственности. Еще в Генеральном плане города Николая Баранова была заложена идея создания центрального городского парка вдоль Малой Невы, от Петропавловской крепости до выхода на побережье Финского залива.

Сегодня мы снова говорим об особой роли ландшафта и его единой связной системы в жизни города. Началась новая эпоха, если прежде мы вынуждены были мириться с застройкой территории, то сейчас территория освобождается, чтобы дать городу новое открытое пространство», — заявил главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев.