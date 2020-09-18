На реконструкцию здания правительства потратят более 5 миллиардов рублей

На реконструкцию здания правительства, которое находится на Краснопресненской набережной в Москве, потратят более 5 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Пресс-служба правительства прислала изданию видео, на котором запечатлено, как на парковке протекает крыша, и чиновники садятся в машины под зонтами. Сообщается, что у здания разрушено гидроизоляционное покрытие, кровля находится в аварийном состоянии и сильно изношены инженерные системы.

Реконструкция будет проходить поэтапно: на 2022 год запланированы траты в размере 1,1 млрд рублей, на 2023 год — 799,1 млн рублей. Часть денег пойдет на ремонт внутри здания, а часть — на благоустройство территории вокруг него. На время ремонта некоторых сотрудников правительства переведут в здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей в Трубниковском переулке.

Здание правительства было построено по проекту архитектора Дмитрия Чечулина в 1965–1981 годах. После этого его ни разу не реконструировали.