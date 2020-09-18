Умер автор романа «Форрест Гамп» Уинстон Грум

В США на 78-м году жизни умер писатель Уинстон Грум. Об этом в фейсбуке сообщила мэр города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон: «С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора».

Грум наиболее известен как автор романа «Форрест Гамп», написанного в 1986 году. Экранизация книги, снятая режиссером Робертом Земекисом и вышедшая на экраны в 1994 году, получила шесть премий «Оскар». В 1995 году Грум написал продолжение — книгу «Гамп и компания».