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Петербуржцы подозревают в мошенничестве бар «О, вино!». Посетителей туда приводят девушки из Tinder

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:10

Жители Петербурга подозревают в мошенничестве бар «О, вино!», находящийся на Васильевском острове. По мнению горожан, девушки из Tinder и других приложений для знакомств приводят туда мужчин, которых в заведении обслуживают по завышенным ценам. Об этом пишет «Бумага».

По информации издания, бар работает не каждый день и только по вечерам, а информации о нем нет ни в соцсетях, ни на картах «Яндекса» или других сервисах. Новых сотрудников в заведение набирают от имени другого, уже закрывшегося, бара WineProjector — при этом к «О, вино!» прежнее заведение не имеет никакого отношения.

Кроме того, с «О, вино!», как выяснило издание, вероятно связано другое подозрительное заведение — чайная Hangetsu Tea. Руководитель чайной в переписке с корреспонденткой «Бумаги» подтвердил, что это он обманывает людей в ресторане «О, вино!» на Кадетской линии.

По предположению петербуржцев, девушки из приложений для знакомств сотрудничают с рестораном и намеренно приводят туда мужчин, которым после свидания приходится оплачивать счета на десятки тысяч рублей.

«Сначала зашли в «Хачапури и вино», но она посмотрела меню и сказала, что ей не нравится. Мы пошли дальше в сторону метро «Спортивная, и там как раз было заведение «О, вино!»», — рассказывает один из пострадавших по имени Игорь. Ему после вечера в ресторане принесли чек в 18 тыс. рублей. Девушка после свидания отказалась общаться с мужчиной.

Некоторым мужчинам в заведении выставляли еще более внушительные счета — около 50 и, по некоторым источникам, даже 100 тыс. рублей. При этом рядом с входом в бар, как заметил юрист Владислав Мещеряков, стоят «две машины с чеченцами», которые, по предположению юриста «выбивают деньги с тех, кто не хочет платить».

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