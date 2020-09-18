перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исследование: критику от женщин-руководителей воспринимают хуже, чем от мужчин 1:12
Бывшая модель Эми Доррис обвинила Дональда Трампа в домогательствах 0:39
Опубликован список депутатов Госдумы, которые чаще остальных пропускают голосования Вчера в 23:41
«Чиж & Со» выступят в Москве в сентябре Вчера в 22:46
Bill Oxford/Unsplash В Свердловской области силовики задержали и избили около 40 посетителей кафе и отеля
В Свердловской области силовики задержали и избили около 40 посетителей кафе и отеля Вчера в 22:43
Следственный комитет: Максим «Тесак» Марцинкевич перед смертью признался в убийствах Вчера в 22:12
Николай Басков выступил в Минске на концерте в поддержку Александра Лукашенко Вчера в 21:52
Netflix выпустит документальное шоу о музыке «Song Exploder» с участием Алиши Кис и Ty Dolla $ign Вчера в 21:22
Беларусь закрыла границы с Польшей и Литвой, охрана на границе с Украиной усилена Вчера в 21:13
Gorillaz/YouTube Gorillaz выступят в декабре с онлайн-концертами
Gorillaz выступят в декабре с онлайн-концертами Вчера в 20:53
Пакистанский тикток-блогер инсценировал свою смерть ради популярности Вчера в 20:51
Нобелевская премия мира для Навального, новая книга о The Beatles и другие новости дня Вчера в 20:45 Дайджест
Индонезийский тикток-блогер нашла умершую мать на Google Maps Вчера в 20:09
Московские актрисы рассказали о домогательствах режиссера Родиона Белькова. Он обвинения отрицает Вчера в 19:42
Tut.by Независимые СМИ Беларуси протестуют против задержаний журналистов
Независимые СМИ Беларуси протестуют против задержаний журналистов Вчера в 19:28
The Beatles выпустят в 2021 году книгу и документальный фильм от Питера Джексона Вчера в 19:02
Фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского выйдет в российский прокат в ноябре Вчера в 17:55
«Современник» откроет новый сезон премьерой спектакля по пьесе Евгения Гришковца Вчера в 17:22
Итан Хоук в трейлере сериала «Птица доброго Господа» Вчера в 16:50
Изображение на превью: скриншот с «Яндекс. Карт» Работы участников «Стенограффии» перенесли в «Яндекс.Карты». Среди авторов — Покрас Лампас и Gooze
Работы участников «Стенограффии» перенесли в «Яндекс.Карты». Среди авторов — Покрас Лампас и Gooze Вчера в 16:22
Отключить рекламу

Бывшая модель Эми Доррис обвинила Дональда Трампа в домогательствах

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:39

Бывшая модель Эми Доррис обвинила Дональда Трампа в домогательствах, которые произошли в 1997 году во время теннисного турнира US Open. О произошедшем девушка рассказала в интервью The Guardian.

По словам Доррис, когда ей было 24 года, она вместе со своим тогдашним бойфрендом Джейсоном Бинном провела несколько дней в Нью-Йорке в компании Дональда Трампа — он был другом Бинна. Вместе они смотрели матчи US Open из VIP-ложи будущего президента США.

Во время турнира девушка отлучилась в туалет, чтобы намочить свои контактные линзы. Когда Доррис вышла из уборной, она встретила у дверей Трампа. Бизнесмен грубо поцеловал девушку и заключил ее в объятия, из которых она не могла вырваться. По словам Доррис, она просила Трампа остановиться, но «ему было все равно».

«Он просто засунул свой язык мне в глотку, и я отталкивала его. И затем его хватка стала еще крепче, и его руки стали ощупывать мою задницу, грудь, спину — все мое тело. Я была в шоке. Очевидно, я чувствовала себя оскорбленной», — рассказала бывшая модель.

После произошедшего Доррис продолжила общаться с Трампом и посетила несколько совместных мероприятий, несмотря на то, что бизнесмен продолжал преследовать ее. Как отмечает девушка, она не сразу осознала, что именно случилось между ней и Трампом.

О харассменте в свой адрес Доррис собиралась рассказать еще в 2016 году, когда другие женщины заявили о домогательствах Дональда Трампа. Но тогда девушка испугалась за безопасность своей семьи. Она изменила свое решение сейчас ради дочерей, которым скоро исполнится 13 лет.

«Я хочу, чтобы они знали, что никому нельзя позволять делать с тобой что‑то, чего ты не хочешь. Я предпочитаю быть образцом для подражания. Я хочу, чтобы они увидели, что я не промолчала, что я противостояла тому, кто сделал нечто неприемлемое», — сказала Доррис.

По словам адвокатов Трампа, президент отрицает обвинения Доррис. Кроме того, адвокаты заявили, что бывший молодой человек девушки Джейсон Бинн не помнит, чтобы Доррис когда‑либо рассказывала ему о приставаниях Трампа или говорила о том, что чувствует себя дискомфортно в его присутствии. Однако близкие бывшей модели подтверждают ее слова.

«Меня тошнит от того, что ему это сходит с рук. Я устала молчать. Это своего рода катарсис. Я просто хочу, чтобы это стало известно. И я хочу, чтобы люди знали, что это тот самый человек, наш президент. Это то, что он делает, и это неприемлемо», — заключила Доррис.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
триллер
Антебеллум
Ужастик про рабство от продюсеров «Прочь» и «Мы»
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
боевик
Самый жестокий год
История иммигранта и его семьи, пытающихся спасти и расширить свой бизнес
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить