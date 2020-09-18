Бывшая модель Эми Доррис обвинила Дональда Трампа в домогательствах, которые произошли в 1997 году во время теннисного турнира US Open. О произошедшем девушка рассказала в интервью The Guardian. По словам Доррис, когда ей было 24 года, она вместе со своим тогдашним бойфрендом Джейсоном Бинном провела несколько дней в Нью-Йорке в компании Дональда Трампа — он был другом Бинна. Вместе они смотрели матчи US Open из VIP-ложи будущего президента США. Во время турнира девушка отлучилась в туалет, чтобы намочить свои контактные линзы. Когда Доррис вышла из уборной, она встретила у дверей Трампа. Бизнесмен грубо поцеловал девушку и заключил ее в объятия, из которых она не могла вырваться. По словам Доррис, она просила Трампа остановиться, но «ему было все равно».

«Он просто засунул свой язык мне в глотку, и я отталкивала его. И затем его хватка стала еще крепче, и его руки стали ощупывать мою задницу, грудь, спину — все мое тело. Я была в шоке. Очевидно, я чувствовала себя оскорбленной», — рассказала бывшая модель. После произошедшего Доррис продолжила общаться с Трампом и посетила несколько совместных мероприятий, несмотря на то, что бизнесмен продолжал преследовать ее. Как отмечает девушка, она не сразу осознала, что именно случилось между ней и Трампом. О харассменте в свой адрес Доррис собиралась рассказать еще в 2016 году, когда другие женщины заявили о домогательствах Дональда Трампа. Но тогда девушка испугалась за безопасность своей семьи. Она изменила свое решение сейчас ради дочерей, которым скоро исполнится 13 лет.

«Я хочу, чтобы они знали, что никому нельзя позволять делать с тобой что‑то, чего ты не хочешь. Я предпочитаю быть образцом для подражания. Я хочу, чтобы они увидели, что я не промолчала, что я противостояла тому, кто сделал нечто неприемлемое», — сказала Доррис. По словам адвокатов Трампа, президент отрицает обвинения Доррис. Кроме того, адвокаты заявили, что бывший молодой человек девушки Джейсон Бинн не помнит, чтобы Доррис когда‑либо рассказывала ему о приставаниях Трампа или говорила о том, что чувствует себя дискомфортно в его присутствии. Однако близкие бывшей модели подтверждают ее слова. «Меня тошнит от того, что ему это сходит с рук. Я устала молчать. Это своего рода катарсис. Я просто хочу, чтобы это стало известно. И я хочу, чтобы люди знали, что это тот самый человек, наш президент. Это то, что он делает, и это неприемлемо», — заключила Доррис.