Опубликован список депутатов Госдумы, которые чаще остальных пропускают голосования

Центр политической конъюнктуры опубликовал исследование, в котором рассказывается, что члены партии «Единая Россия» чаще остальных депутатов Госдумы пропускают голосования.

Однако главным «прогульщиком» в докладе называют депутата от ЛДПР Игоря Лебедева — он пропустил более 95% голосований. Второе место антирейтинга заняла Лариса Шойгу из «Единой России», она не посетила почти 83% голосований. Третьим в списке оказался «единоросс» Виктор Игнатов, который пропустил почти 81% голосований.

Среди «прогульщиков» названы «единороссы» Юрий Мищеряков, Андрей Палкин, Петра Пимашкова, Андрей Барышев, Григорий Балыхин, Лидия Антонова, а также депутат от КПРФ Светлана Савицкая — у всех них более 70% пропущенных голосований.

При этом чаще всего голосования пропускают депутаты, представляющие Архангельскую область (59,44% пропущенных голосований), Карачаево-Черкесскую республику (58,44%) и Тамбовскую область (55,27%). Эксперты ЦПК подчеркивают, что «одной из наиболее важных общих характеристик работы депутата является посещаемость им заседаний».

Ранее о проблеме прогулов в Госдуме сообщал спикер Вячеслав Володин. По мнению депутата, пропуски голосований сказываются на качестве принимаемых законопроектов.