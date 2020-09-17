Российский певец Николай Басков выступил в Минске на концерте в поддержку Александра Лукашенко. О том, что музыкант планирует стать хедлайнером провластного мероприятия, накануне сообщил телеграм-канал Nexta Live.
После публикации белорусские граждане в соцсетях просили Баскова отказаться от участия в концерте. Однако певец не откликнулся на призывы и вместо этого, как отмечает издание «Открытые медиа», закрыл возможность оставлять комментарии в своем инстаграме.
По информации Nexta Live, концерт на «Минск-арене» организовали для того, чтобы собрать так называемый «Белорусский союз женщин» — в ответ на массовые акции солидарности женщин, прошедшие в Беларуси. Как утверждают в издании, в мероприятии помимо Баскова должны принять участие Руслан Алехно, Александр Солодуха, ансамбль «Сябры» и другие артисты.