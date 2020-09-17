Харассмент вместо кинопроб: московские актрисы обвинили режиссера-самозванца в домогательствах

Московская актриса Мария Русанова обвинила мужчину по имени Родион Бельков, который представляется режиссером из ВГИКа, в домогательствах на кинопробах. По словам Русановой, от действий кинематографиста пострадали еще, как минимум, пять девушек. Об этом Русанова написала в фейсбуке.

По словам актрисы, на прошлой неделе она приехала на кинопробы к Белькову на Мосфильм. Молодой человек потребовал у девушки фото в белье, а затем настаивал на том, чтобы она снялась на видео обнаженной.

«Я понимаю сразу, что все это не то, свет не выставлен, старый Canon, петли нет, это не пробы. И тут он берет и столом припирает дверь, чтобы я не могла выйти, и говорит, давай раздевайся», — рассказала Русанова.

Когда актриса отказалась сниматься и попыталась уйти, Бельков якобы попытался ее ударить. Русанова утверждает, что убежала и немедленно обратилась в службу безопасности Мосфильма, но там ей не помогли и только посоветовали «не ходить на такие пробы» и ехать домой.

По словам девушки, Бельков снимает помещение на Мосфильме, чтобы снимать там порнофильмы. При этом актрис, которые, как сама Русанова, приезжают на пробы, не предупреждают о специфике картин, над которыми работает режиссер.

Под постом Русановой в фейсбуке оставили свои комментарии уже сотни девушек — среди них есть актрисы, также столкнувшиеся с Бельковым. У многих из них он просил интимные фотографии, некоторых приглашал на пробы в собственную квартиру и домогался.

Сам Бельков все обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, девушки «врут». Однако Русанова вместе с другими актрисами собирается написать на Белькова жалобу в полицию.