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Художник захотел выкупить тело Ленина за миллиард долларов и построить в Нью-Йорке новый мавзолей

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:55

Нью-йоркский художник Дэвид Датуна заявил, что хочет выкупить тело Владимира Ленина и построить копию мавзолея в Нью-Йорке. Об этом пишет РИА «Новости».

Художник считает, что граждане США устали от «политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине». Смысл арт-объекта, который он создаст, если выкупит тело Ленина, будет заключаться в изменениях в Америке, выражающихся «в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям».

Датуна назвал тело Ленина и мавзолей «яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок». Это, по его словам, обусловливается предстоящими президентскими выборами.

Художник уточнил, что первоначальный взнос за тело Ленина, который он заплатит, составляет миллион долларов. Всего же он готов внести больше миллиарда долларов.

«Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги», — рассказал Датуна.

В декабре 2019 года Датуна съел экспонат художника Маурицио Каттелана — приклеенный к стене монтажным скотчем банан под названием «Комик». Он назвал это «арт-перформансом «Голодный художник».

После этого Датуна стал суперзвездой в мире современного искусства. Интервью «Афиши Daily» с ним можно прочитать здесь.

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