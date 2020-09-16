Познер, Дорн и другие будут учить мастерству в своем деле на платформе «Уроки Легенд»

Запустилась образовательная платформа «Уроки Легенд», на которой известные люди учат мастерству в своем деле. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

На сайте можно выбрать курс из нескольких категорий: «Актерское мастерство и режиссура», «Музыка и продюсирование», «Медиа и журналистика», «Личный бренд и пиар», «Красота и дизайн», «Фотография», «Спорт», «Кулинарное искусство», «Бизнес и предпринимательство» и «Юмор и стэндап».

В каждой категории представлены видео-уроки с онлайн-конспектами от мастеров. Например, режиссуре будет учить Клим Шипенко — автор самого кассового российского фильма «Холоп», журналистике — Владимир Познер, пиару — Александр Цыпкин, музыке — Дима Билан. Пока доступны не все уроки, коллекция будет пополняться. До конца 2022 года планируется собрать на платформе 150 экспертов.

«Мы создаем edutainment — совмещение образовательного и развлекательного. Наш продукт находится на стыке двух бизнесов: видеосервисов и EdTech. Мы даем возможность легко учиться и развиваться — меняться, получая удовольствие», — говорят создатели платформы.