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В США прошла ежегодная презентация Apple. Компания показала новые часы и iPad

Юлия Онодэра
Вчера в 23:37

В штаб-квартире компании Apple в Купертино прошла ежегодная презентация новинок компании. В этом году мероприятие проходило в онлайн-формате. На нем представили новые часы Apple Watch и iPad.

Многие поклонники бренда ожидали также анонса iPhone 12, но о новом смартфоне Apple на презентации не сказали ни слова. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, эту новинку компания представит только в октябре.

Гендиректор Apple Тим Кук представил две версии «умных часов» Apple Watch, которые, по мнению Кука, «изменяют и даже спасают жизни» пользователей, а также анонсировал выход двух новых моделей iPad — iPad 8 с процессором A12 Bionic и iPad Air с обновленным дизайном.

Apple Watch

Apple Watch Series 6 работает на процессоре A13, адаптированном специально для часов. Продукт оснащен датчиком отслеживания уровня кислорода в крови. Кроме того, часы следят за тем, на какой высоте находится пользователь.

Часы выпустят в синем, золотом, серо-черном и красном цветах. Циферблат Apple Watch Series 6 можно будет адаптировать под себя: компания представила множество вариантов — от циферблата с мемодзи до циферблата с тахиметром, вдохновленным часами гонщиков.

Ранее к одному iPhone можно было подключить только одни умные часы. Теперь Apple позволит пользователям подключать сразу несколько устройств — это будет удобно для тех, кто хочет подарить часы детям или пожилым родственникам.

Помимо Apple Watch Series 6, на презентации представили Apple Watch SE — более бюджетную модель часов, которая, по мнению компании, будет особенно хороша для детей. Также она подойдет пожилым родственникам: в часы встроен детектор падения.

Apple Watch SE будет стоит 279 долларов, в то время как Apple Watch Series 6 — 399 долларов. В комплекте с новыми часами впервые не будет USB-зарядки. Заказать представленные модели часов можно уже сегодня, а продажи начнутся в пятницу, 18 сентября.

iPad

Apple показала восьмое поколение iPad: устройство имеет классический корпус, процессор A12 Bionic и 10-дюймовый дисплей с поддержкой стилуса Apple Pencil. Стоимость нового устройства составит 329 долларов. Для школьников планшет будет стоить 299 долларов.

Также компания представила новый iPad Air 4 с обновленным дизайном в духе iPad Pro. Устройство будет доступно в цветах «розовое золото», «голубое небо», «серый космос», «зеленый» и «серебристый».

У iPad Air 4 нет Face ID, вместо него в кнопку включения устройства встроен Touch ID. Планшет работает на совершенно новом процессоре A14 Bionic, которого нет еще ни в одном iPhone. Экран iPad Air 4 составляет 10,9 дюймов. Планшет имеет только одну заднюю камеру и не оснащен Lidar. При этом устройство поддерживает Wi-Fi 6 и работает с Magic Keyboard. Цена на новый iPad Air составит 599 долларов.

Прочее

Помимо новых устройств, Apple также анонсировала первый фитнес-сервис для Apple Watch — он называется Fitness+ и будет запущен до конца года. Также компания рассказала о единой подписке на все сервисы Apple One, которая включает iCloud, Apple TV+, Apple Music, Arcade, News+ и новый Fitness+.

Кроме того, компания сообщила о выходе обновления iOS 14 — оно появится 16 сентября вместе с iPadOS 14 и WatchOS 7. Таким образом, все устройства Apple можно будет обновить до последней версии уже завтра.

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