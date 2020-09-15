Издательство «Янушкевич»: таможня Беларуси проверяет «Гарри Поттера» на призывы к свержению власти

В издательстве «Янушкевич», которое занимается выпуском книг о Гарри Поттере на белорусском языке, заявили, что таможня Беларуси проверяет фантастический роман «Гарри Поттер и Тайная комната» на отсутствие призывов к свержению власти. Об этом сообщил портал tut.by.

По словам представителей издательства, тираж напечатанной в Литве книги не пропустили через границу Беларуси. Таможенники якобы запросили у «Янушкевича» подтверждение, что в книге не содержится антигосударственных призывов. Требуемый документ, как отмечает издательство, был подготовлен и отправлен «в таможенные органы по месту требования».

Государственный таможенный комитет позднее опроверг факт проверки книги. По словам таможенников, никаких изменений в таможенное законодательство в части ввоза печатной продукции не вносилось.

Издание «Гарри Поттер и Тайная комната» на белорусском языке должно выйти в продажу в магазине «Светоч» 26 сентября. Перевод книги выполнила лингвист Алена Петрович, ранее работавшая над белорусскими версиями рассказов Артура Конан Дойла и Эдгара Аллана По.