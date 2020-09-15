В Центре Вознесенского 16 сентября откроется выставка режиссера Артура Аристакисяна «Фотоувеличение». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Проект посвящен преодолению коллективных травм ХХ века. Кроме того, выставка — это художественный эксперимент по созданию «пространственного кинематографа». Центральным образом выставки станет фигура женщины в «мужском» мире насилия — в военном плену или подвергающейся угнетению со стороны общества.

Арт-объекты на выставке построены на соединении хроникальных и бытовых фотографий с отчужденными текстами или целыми историями, которые автор пишет сам или заимствует. Авторы проекта отмечают, что привычные форматы искажают восприятие, поэтому на выставке «образ обретает новый смысл, соединяясь с новым текстом».

«Когда я смотрю на старую любительскую фотографию, я понимаю, что ничего этого уже нет. И тогда я обнаруживаю в себе взгляд персидского поэта Омара Хайама, который озвучивал мир «с той стороны». Он погружал в самое страшное — смерть, в завесу, в которую упирается взгляд. Ради этого я переснимаю фотографии «камерой» Хайяма», — рассказал Аристакисян.

Специальный видеопроект для выставки создан режиссером Артемом Фирсановым и драматургом Валерием Печейкиным. Куратором выступила киновед Зоя Кошелева.

«Фотоувеличение» — это пример того, как современное искусство находит способы реабилитации трагедии реальности, преодоления травмы, укорененной в коллективном подсознательном, в ситуации постпостмодернизма», — заметила Кошелева.

Фильмы Аристакисяна «Ладони» о кишиневских нищих и «Место на земле» о коммуне хиппи также покажут в рамках проекта — 17 и 24 сентября. Кроме того, гостей ждут лекция и авторская экскурсия по выставке с режиссером. Она пройдет 26 сентября.

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