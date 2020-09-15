В одном из городов Флориды собираются отменить запрет на приспущенные штаны

В городе Опа-Локев американском штате Флорида могут отменить запрет на ношение приспущенных штанов, введенный 13 лет назад, сообщает Associated Press.

Впереди еще одно заседание, но, скорее всего, оно станет формальностью. Четверо из пяти членов городского совета проголосовали за отмену запрета, в том числ вице-мэр города Крис Дэвис. «Я никогда не поддерживал этот запрет — даже как рядовой горожанин», — признался он. Правозащитники также считают этот закон «нелепой тратой общественных ресурсов».

Пока что по всей Опа-Локе висят предупреждающие знаки с изображенными на них двумя молодыми афроамериканцами и подписью: «Никаких «но», «или» и «задниц»… Это городской закон!»