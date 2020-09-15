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ТАСС: привлекать к ответственности за оскорбление полицейских в интернете не будут

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:38

В российском МВД отказались от законопроекта, вводящего ответственность за оскорбление полицейских в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Там отметили, что законопроект прошел антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение, однако МВД отказалось от дальнейшей его разработки. Причины такого решения собеседник агентства не уточнил.

О разработке поправок в закон «О полиции» МВД сообщало 27 сентября 2019 года. Изменения в федеральный закон были инициированы министром внутренних дел. Предполагалось, что, согласно поправкам, оскорбление полицейских в интернете и «выражение явного неуважения к органам» должно было влечь «ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации». Изменения, в частности, планировалось внести в ч. 4 ст. 30 закона («Гарантии правовой защиты сотрудника полиции»).

Действующей редакцией закона ответственность грозит тем, кто препятствует выполнению полицейским служебных обязанностей, оказывает сопротивление или применяет к нему насилие, а также отказывается выполнять его законные требования.

Штраф за оскорбления сотрудников полиции в интернете предполагался в размере 100 тыс. рублей. Как уточнялось в пояснительной записке к законопроекту, в последние годы пользователи интернета стали чаще распространять в интернете сведения, порочащие характер полицейских. По мнению авторов законопроекта, это «фактически причиняет вред нормальному функционированию системы правоохранительных органов».

«Негативные видеоролики способствуют формированию и широкому распространению в обществе информации дискредитирующего характера о деятельности системы МВД России в целом, посягают на порядок управления в государстве», — заявляли они.

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