Баскетболист Шакил О’Нил станцевал в TikTok под трек Моргенштерна

Отец с сыном танцуют на кухне, предположительно, своего дома. Ролик собрал уже почти 900 тыс. лайков.

Это уже не первый раз, когда Шакил О'Нил и Шакир выкладывают видео со своими танцами. Они появляются как на канале Шакира, так и на собственном канале Шакила, а также в инстаграме баскетболиста.

Шакил О’Нил стал известен в 90-е годы, когда играл за баскетбольную команду «Орландо Мэджик» и стал олимпийским чемпионом в составе сборной США. Позднее спортсмен также выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Он стал четырехкратных чемпионом НБА и был внесен в список 50 лучших игроков в истории ассоциации.