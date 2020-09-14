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Красноярск атаковали стаи насекомых. Среди них — тля и божьи коровки

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:01

Красноярск атаковали стаи насекомых, передает ngs24.ru.

В разных районах города заметили рои неизвестных мелких мошек. По мнению кандидата биологических наук Елены Борисовой, красноярцы столкнулись с тлей.

«Все деревья и частично поля также покрыты тлей в это время года. Они летят к месту отложения яиц», — рассказала биолог.

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Как отмечает другой ученый, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Института леса Наталья Кириченко, в городе наблюдается довольно редкое явление.

«Подобное бывает не так часто. Этому способствовала аномальная погода сезонов — ранняя весна, теплое и влажное лето и продолжительная осень. Вот насекомые и отреагировали», — объяснила Кириченко.

Помимо тли отдельные районы Красноярска заполонили стаи божьих коровок. Они облепили дома, тротуары, скамейки и автобусы. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры экологии СФУ Ольга Тарасова называет явление привычным.

«У моей коллеги на балконе каждый год группируются божьи коровки, потом дальше куда‑то летят. Они должны зимовать в укромных местах, где‑нибудь в почве. И сейчас они перемещаются на эту зимовку, город ведь встал у них на пути, поэтому они проходят через нас», — отметила Тарасова.

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