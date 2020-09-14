«Все деревья и частично поля также покрыты тлей в это время года. Они летят к месту отложения яиц», — рассказала биолог.

Как отмечает другой ученый, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Института леса Наталья Кириченко, в городе наблюдается довольно редкое явление.

«Подобное бывает не так часто. Этому способствовала аномальная погода сезонов — ранняя весна, теплое и влажное лето и продолжительная осень. Вот насекомые и отреагировали», — объяснила Кириченко.

Помимо тли отдельные районы Красноярска заполонили стаи божьих коровок. Они облепили дома, тротуары, скамейки и автобусы. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры экологии СФУ Ольга Тарасова называет явление привычным.

«У моей коллеги на балконе каждый год группируются божьи коровки, потом дальше куда‑то летят. Они должны зимовать в укромных местах, где‑нибудь в почве. И сейчас они перемещаются на эту зимовку, город ведь встал у них на пути, поэтому они проходят через нас», — отметила Тарасова.