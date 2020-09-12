В Минске силовики жестко задерживают участниц женского марша

Телеграм-канал Nexta пишет , что на марше собралось уже около тысячи человек: «Несмотря на всю жесть, которую творят белорусские силовики, девушки не сдаются! Их становится все больше».

В Минске и других городах Беларуси сегодня, 12 сентября, проходят женские марши. Силовики жестко задерживают протестующих, сообщается об избиениях мирных демонстранток.

Tut.by пишет о десятках задержанных. Силовики также попытались задержать Нину Багинскую, ставшую одной из символов белорусских протестов. Перед этим она преградила пусть автозаку с задержанными. Ее отстояли другие женщины, однако после этого ей стало плохо.

«Я призываю ОМОН остановиться. Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня. Насилие, которое вы применяете к женщинам, возмутительно. Я хочу вас предупредить, что каждый, кто совершает преступления против мирных демонстрантов и своего народа, понесет ответственность. У вас есть шанс перейти на сторону народа и не выполнять преступных приказов», — заявила Светлана Тихановская.

Женские марши уже три недели проходят в Беларуси по субботам. Раньше они обходились без задержаний участниц.