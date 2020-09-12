В США резко выросло число комаров. Это привело к массовой гибели домашнего скота

В Америке, в штате Луизиана, резко выросло число комаров после урагана «Лаура». Теперь насекомые нападают на домашний скот. Об этом говорится на сайте сельскохозяйственного центра университета штата, который помогает местным жителям бороться с проблемой.

Рои комаров нападают на коров, быков, лошадей и оленей. Животные, чтобы отогнать москитов, вынуждены постоянно двигаться, что приводит к их истощению и смерти. «Как только вы выходите на улицу, ваши ноги становятся черными от большого числа комаров», — рассказал сотрудник университета USA Today. Он пояснил, что люди могут обезопасить себя от укусов насекомых, а животные — нет. К тому же многие из них находятся в стрессе, который усугубляется жарой.

На сегодняшний день фермеры потеряли от 300 до 400 голов крупного рогатого скота. В некоторых округах, чтобы снизить число комаров на пастбищах, начали применять опрыскивание от насекомых.

Это не первый подобный случай в США: с массовой гибелью скота из‑за комаров сталкивались в 2002 году после урагана «Лили» и в 2005 году после урагана «Рита». Однако, по словам специалистов, нынешняя ситуация серьезнее.