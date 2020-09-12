Российский Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом сообщается на сайте организации.

Организаторы предлагают преобразовать мавзолей в филиал музея русской архитектуры имени Алексея Щусева, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной. Участники конкурса должны создать эскиз проекта, в том числе продумать маршрут, который соединит мавзолей-музей на Красной площади со зданием основного музея на улице Воздвиженка.

В жюри конкурса вошли министр культуры Ольга Любимова, директор музеев Кремля Елена Гагарина, заместитель директора музея архитектуры имени Щусева Ирина Чепкунова и другие. Подать заявку и прочитать подробности можно здесь.

Руководитель коммунистической партии Геннадий Зюганов уже заявил, что это провокация. Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков пояснил, что цель конкурса — собрать идеи по ре-использованию мавзолея на будущее. «Мы не предлагаем сейчас выносить Ленина. Пройдет, допустим, немало лет, это сегодня не случится, чтобы не было раскола в обществе, но это произойдет», — сказал он.