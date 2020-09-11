Белорусской компании PandaDoc заблокировали счета. Несколько ее сотрудников находятся в СИЗО

Белорусская IT-компания PandaDoc сообщила о блокировке всех счетов. Из‑за этого руководство стартапа не может выплатить налоги и зарплату более чем 250 сотрудникам и перечислить деньги фонду соцзащиты.

«Мы связываем уголовное преследование против компании с частной инициативой сооснователя компании Микиты Микадо», — говорится в заявлении компании.

На данный момент четверо сотрудников PandaDoc находятся в СИЗО. Им вменяют статью 210 ч.4 УК («Хищение в особо крупном размере»). Иными словами, арестованные работники PandaDoc якобы завладели имуществом, злоупотребив своими полномочиями, уточняется в заявлении компании.

«Поскольку у самой компании ничего похищено не было, то, возможно, речь идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам. Других вариантов не может быть, так как компания является разработчиком единственного продукта для единственного иностранного заказчика и другой деятельности не ведет», — уточнили в PandaDoc.

Представители стартапа уточнили, что помещенные в СИЗО сотрудники компании находятся там уже больше недели, а допрашивают их без адвокатов, об их состоянии ничего неизвестно.

Подобные действия по отношению к IT-предприятиям вряд ли благоприятно скажутся на всей отрасли, уверены в PandaDoc. В заявлении компании говорится, что многие представители IT-сферы мигрируют в «более предсказуемые юрисдикции», а «6,5% ВВП улетучивается на наших глазах».

«Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой IT-компании, вернувшей НДС, и арестовать ее сотрудников. Фактически почти всем IT-компаниям можно предъявить такие же обвинения», — утверждается в заявлении.

Офисы в коворкингах и гранты на большие суммы белорусским стартаперам уже предлагают власти Польши. Условия для белорусских IT-специалистов включают в себя помощь при регистрации бизнеса в Польше, поддержку при переезде сотрудников и их семей, а также юридические консультации и помощь с оформлением визы.