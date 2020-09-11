«Королева Сансета»: Жанна Агузарова неожиданно выпустила новый альбом

Российская певица и бывшая вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова выпустила альбом «Королева Сансета». Поклонники ждали его почти 30 лет.

В пластинку вошли 12 композиций, написанных Агузаровой с конца 1980-х до начала 2000-х. Певица выступала с ними на концертах, но в записи они еще не выходили. Уточняется, что альбом Жанна Агузарова записывала в Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.