«Королева Сансета»: Жанна Агузарова неожиданно выпустила новый альбом

Российская певица и бывшая вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова выпустила альбом «Королева Сансета». Поклонники ждали его почти 30 лет.
В пластинку вошли 12 композиций, написанных Агузаровой с конца 1980-х до начала 2000-х. Певица выступала с ними на концертах, но в записи они еще не выходили. Уточняется, что альбом Жанна Агузарова записывала в Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.
Жанна Агузарова с 1983 года пела в группе «Браво», популярность она обрела в 1987 с выходом альбома Bravo — продать удалось 5 млн пластинок. Спустя год певица ушла из группы. в 1991 записала сольный «Русский альбом». В 90-е она периодически воссоединялась с «Браво» ради совместных выступлений, но дальше этого дело не зашло.