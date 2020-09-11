Росздравнадзор опроверг изъятие из аптек экспресс-тестов на ВИЧ «Ораквик». В ведомстве не нашли «фактов реализации» таких тестов в аптеках. Об этом говорится на сайте федеральной службы.

При этом в ведомстве заявили, что «Ораквик» предназначен исключительно для профессионального использования в клиниках и медицинских лабораториях.

«Каждое исследование на ВИЧ с применением простых/быстрых тестов должно сопровождаться обязательным параллельным исследованием той же порции крови стандартными методами ИФА, ИХЛА, ИБ», — отметили в Росздравназдзоре.

В связи с этим ведомство направило предостережение ООО «Юнидент» — представителю компании-производителя экспресс-тестов на ВИЧ.

Об изъятии тестов «Ораквик» из аптек сообщил ранее «Спид.Центр». В «Юниденте» утверждают, что «Ораквик» изначально предназначался для домашнего тестирования, но в регистрационном досье зафиксировали только информацию о профессиональном использовании. «Росздравнадзор начал это трактовать так, что он может использоваться только в медучреждениях», — сказали в компании.