Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт в перезапуске франшизы «Крик»

«Проведя много времени за разговорами с Radio Silence (название кинокомпании. — Прим. ред.), я увидела их любовь, уважение и восхищение работами Уэса Крейвена и всем тем, что он создал во франшизе «Крик». Я буду очень рада вернуться к роли Сидни Прескотт и снова оказаться в Вудсборо», — рассказала Кэмпбелл.

Актриса Нив Кэмпбелл, сыгравшая Сидни Прескотт в серии хорроров «Крик», снимется и в перезапуске проекта. Об этом пишет Variety.

В фильме снимутся еще несколько актеров из оригинального каста, в том числе Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Продюсером выступит Гай Бусик (сериал «Касл-Рок»), а режиссерами — Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт («Я иду искать»).

Серию слешеров «Крик» снял режиссер Уэс Крейвен. Первый фильм вышел на экраны в 1996 году, последний — в 2011 году. Сюжет всех четырех картин был сосредоточен на девушке по имени Сидни Прескотт, которой угрожал убийца в маске. Также есть сериал «Крик», последний его сезон вышел в прошлом году.