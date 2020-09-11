В Великобритании школьники смогут получить аттестат со специализацией «диджеинг»

Британские школьники отныне смогут получить аттестат GCSE (The General Certificate of Secondary Education) со специализацией «диджеинг», сообщил Mixmag.

Нововведение коснется только жителей Англии, Уэльса и Северной Ирландии — в Шотландии вместо GCSE существует свой аналогичный сертификат. Предполагается три уровня квалификации: «Дебют», «Прорыв» и «Артист». Для того, чтобы получить документ о соответствии тому или иному уровню, необходимо будет сдать экзамен.

Комиссия оценит такие техники как «scratching», «beat juggling», «looping» и другие. Также на экзамене будут проводиться слуховые тесты на способность отличать специфические электронные звуки и верно определять различные стили и жанры музыки. Стандарт экзамена основывался на уже существовавших ранее правилах квалификации классических и джазовых музыкантов.

Получив сертификат GCSE, школьники смогут продолжить обучение в старшей школе, колледже и университете. «Афиша Daily» писала, где учат музыкантов, менеджеров и музыкальных журналистов в Великобритании.