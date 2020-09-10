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В Швеции разработали экологичный грузовой корабль — он будет пересекать Атлантику под парусом

Илья Голубев
Сегодня в 19:36

Шведская компания Wallenius Marine разработала грузовой корабль для трансатлантических перевозок, движимый энергией ветра, пишет издание The Driven.

Корабль, получивший название Oceanbird может перевозить от 6000 до 7000 автомобилей, при этом негативное воздействие на окружающую среду от него на 90% ниже, чем у существующих грузовых кораблей. На плавание через Атлантический океан ему необходимо 12 дней.

© thedriven.io

Длина корабля составит 200 метров, ширина — 40 метров, водоизмещение — 32 тыс. тонн. Высота — 100 метров, но это из‑за 80-метровых парусов, которые будут созданы из металла и композитных материалов. Корабль планируют спустить на воду уже в 2024 году, на его создание даже выделило деньги (около 4,5 млн долларов) шведское правительство

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