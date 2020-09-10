Шведская компания Wallenius Marine разработала грузовой корабль для трансатлантических перевозок, движимый энергией ветра, пишет издание The Driven.

Корабль, получивший название Oceanbird может перевозить от 6000 до 7000 автомобилей, при этом негативное воздействие на окружающую среду от него на 90% ниже, чем у существующих грузовых кораблей. На плавание через Атлантический океан ему необходимо 12 дней.