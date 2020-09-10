Датский изобретатель все-таки признался в убийстве шведской журналистки на борту своей подлодки

Датский изобретатель Петер Мадсен, который в данный момент отбывает пожизненный срок за убийство шведской журналистки Ким Валль, рассказал журналистам, что это он убил девушку. Об этом сообщает Discovery Networks Danmark.

«Виноват только один человек — это я. Это моя вина, что она умерла. И это моя вина, потому что я совершил преступление. Это все моя вина», — заявил Мадсен в беседе с журналистом Кристианом Линнеманном.

Линнеманн более 20 часов говорил с Мадсеном по телефону для документального проекта. Передача вышла в эфир под названием «Секретные разговоры с Петером Мадсеном», в нее вошли избранные моменты из бесед Мадсена и Линнеманна.

Петер Мадсен расчленил шведскую журналистку Ким Валль в августе 2017 года. Валль отправилась с ним в плавание на крупнейшей в мире частной подлодке «Наутилус», построенной самим Мадсеном. Журналистка готовила материал об изобретателе для американского журнала Wired.

Когда лодку нашли затопленной в бухте недалеко от Копенгагена, Мадсен заявил, что высадил Валль еще прошлым вечером и ему неизвестно о ее местонахождении. Впоследствии он несколько раз менял показания: говорил, что журналистка умерла из‑за падения на нее тяжелого люка подводной лодки, а в конечном итоге остановился на версии, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Тот факт, что это он убил девушку, Мадсен отрицал.

В октябре 2017 года полиция обнаружила в воде фрагменты тела, упакованные в пластиковые пакеты. Кроме того, на компьютере Мадсена полицейские нашли видеозаписи, на которых женщин обезглавливали на камеру.

В январе стало известно, что бывшая российская журналистка и беженка из России Дженни Курпен вышла за Мадсена замуж.