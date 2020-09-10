Московский хип-хоп-продюсер OSA выпустил дебютный альбом «Replexia»

Молодой московский хип-хоп-продюсер OSA представил свой дебютный альбом «Replexia». На пластинке 8 треков, созданных вместе с Saluki, 104, DJ Nik One, Anikv, M’Dee и Nastra. Послушать релиз можно на всех популярных стриминговых платформах.

«Мой стиль — в деталях и смешивании. Все треки прорабатываются по несколько раз, но при этом я за легкость восприятия. На альбоме много разного звука. Теплый аналог с рычащими басами и продуманной гармонией лучше всего описывает мой стиль», — рассказал продюсер в интервью Apple Music.

OSA — псевдоним москвича Степана Озерова, который перед карьерой в хип-хопе получил классическое и джазовое музыкальное образование. Он уже успел отметиться совместными работами с Хаски, OG Buda, Saluki и 104, для которых писал биты и аранжировку.