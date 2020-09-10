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Авторы фильма «Доктор Лиза» воссоздали голос Елизаветы Глинки с помощью нейросети

Анастасия Цой
Сегодня в 12:37

Авторы фильма «Доктор Лиза» воссоздали голос Елизаветы Глинки с помощью искусственного интеллекта. Как рассказали «Афише Daily», для эксперимента были озвучены фразы из ее онлайн-дневника и различных интервью.

В основе технологии — нейронная сеть, позволяющая скопировать любой голос и произнести им что угодно. Для обучения нейросети необходимо много часов аудиозаписей обладателя голоса и оцифрованный текст, который он зачитывает.

Послушать, что получилось, можно в этом видео

Фильм, который выйдет в прокат 22 октября, расскажет об одном дне из жизни Елизаветы Глинки. В этот день она вместе с мужем празднует 30-ю годовщину свадьбы, на ужин приезжают близкие, по плану у героини только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где фонд «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Главную роль в фильме сыграла Чулпан Хаматова, также в картине снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Юлия Ауг и другие российские актеры. Режиссером выступила Оксана Карас. Трейлер можно посмотреть здесь.

Елизавета Глинка погибла в 2016 году при крушении самолета Ту-154, летевшего в Сирию. Вместе с ней на борту находился еще 91 пассажир.

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