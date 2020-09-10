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В России выявили 5363 новых случаев коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 10:40

В России за последние сутки зарегистрировали 5363 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (695), Петербурге (215), Московской (169), Нижегородской (163) и Ростовской (155) областях, Ставропольском крае (129), Свердловской (126) и Воронежской (110) областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 046 370. За сутки умерли 128 человек, за весь период — 18 263. Выздоровели за сутки 5915 пациентов, за все время — 862 373. Число активных случаев снизилось за месяц со 179 293 до 165  734.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 27,8 млн человек, 903 тыс. из них умерли, свыше 18,7 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,3 млн), на втором — Индия (4,4 млн), на третьем — Бразилия (4,1 млн).

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