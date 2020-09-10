В России выявили 5363 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 5363 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (695), Петербурге (215), Московской (169), Нижегородской (163) и Ростовской (155) областях, Ставропольском крае (129), Свердловской (126) и Воронежской (110) областях.