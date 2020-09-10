Энн Хэтэуэй снимется в фильме о любви и ограблении во время коронавируса «Lockdown»

Американская актриса Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит» и «Идентификации Борна» Дага Лаймана, сообщает Deadline.

Сюжет фильма пока держится в тайне, но известно, что действие будет происходить во время пандемии коронавируса — к этому отсылает название картины «Lockdown» («Изоляция»). История, которую расскажут кинематографисты, будет одновременно посвящена ограблению и любви. Источники издания определяют жанр фильма как романтическая комедия.

Бюджет картины составит менее 10 млн долларов. Сценарий напишет Стивен Найт, автор другого фильма Энн Хэтэуэй — «Море соблазна», а также сериала «Острые козырьки». Продюсерами ленты станут П. Дж. Ван Сэндвейк и Элисон Уинтер. Партнером Хэтэуэй по фильму может стать Киллиан Мерфи. Производство начнется, по данным издания, уже в конце сентября.

Новый фильм Тома Круза, для съемок которого актера планируют отправить в космос, также будет поставлен Дагом Лайманом. Проект пока находится на ранней стадии разработки. А последнюю картину Энн Хэтэуэй «Его последнее желание» уже сейчас можно посмотреть на Netflix.