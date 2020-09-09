ВДНХ запустит в сентябре циклы лекций по искусству, экологии и психологии

Проект «Знание. ВДНХ» запускает в сентябре сразу три цикла бесплатных лекций: по экологии, психологии и искусству. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Цикл лекций об экологии начнется 11 сентября: посетители смогут узнать общую информацию о глобальных природных процессах на нашей планете и о том, как вести себя при встрече с дикими животными. В 26 октября пройдет лекция о речной системе Москвы, образованной Москвой-рекой, Яузой, Сетунью и их притоками.

С 12 сентября начнется цикл о выдающихся театральных художниках прошлого века. Первая лекция — об Александре Бенуа, 26 сентября — о Леоне Баксте, 10 октября — о Наталье Гончаровой и 24 октября — об Александре Головиной.

Тогда же, 12 сентября, пройдет первая лекция цикла «Перемены. Психика. Тело». Речь пойдет об особенностях коммуникации и социального взаимодействия в посткарантинный период и психологическом восстановлении после вынужденной изоляции.

Вход на все лекции бесплатный, но перед посещением необходимо зарегистрироваться по ссылке. Там же можно посмотреть подробное расписание лекций.