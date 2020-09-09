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Мюзикл «Назад в будущее» покажут в Лондоне в следующем мае

Илья Голубев
Сегодня в 10:13

В лондонском театре Адельфи в мае 2021 года поставят мюзикл по мотивам кинотрилогии «Назад в будущее», сообщает издание NME. Шоу успели показать в Манчестере, но почти сразу постановки пришлось отменить из‑за пандемии коронавируса.

К премьере театр выпустил небольшой тизер-анонс мюзикла, где также снялся Кристофер Ллойд, исполнитель одной из главный ролей доктора Эммета Брауна. В видео он встречается с Роджером Бартом, который сыграл ученого в мюзикле, и Олли Добсоном в роли Марти МакФлая.

«Я рад, что мюзикл «Назад в будущее» покажут в Лондоне. Слышал только восторженные отзывы о постановке в Манчестере, и с нетерпением жду возможности увидеть все своими глазами. Я уже слышал пару новых песен и встретился с актерами, точнее, с Роджером Бартом, и уверен, что это версия будет именно тем, на что могли бы рассчитывать фанаты. И, святые угодники, очень хочу услышать пение Дока Брауна!», — признался Кристофер Ллойд.

Над мюзиклом работали создатели оригинальных фильмов «Назад в будущее» Роберт Земекис и Боб Гейл, а музыку и тексты написали Алан Сильвестри и Глен Баллард.

Первый фильм трилогии «Назад в будущее» вышел в 1985 году, следующие два — в 1989 и 1990-м. Сюжет трилогии рассказывает об эксцентричном ученом Эммете Брауне, который изобрел машину времени и решил испытать ее со своим другом-помощником-старшеклассником Марти МакФлаем, но эксперименты, как обычно, пошли не по плану. Очень быстро эти фильмы обрели культовый статус.

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