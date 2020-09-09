Джулиан Ассанж получил премию «Солидарность» от Союза журналистов России

Союз журналистов России присудил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу премию «Солидарность», сообщил ТАСС со ссылкой на главу союза Владимира Соловьева.

В профсоюзе Ассанжа назвали «настоящим борцом за свободу слова» и отметили, что присуждение премии приурочено к Международному дню солидарности журналистов и одновременно к началу второго этапа судебного процесса об экстрадиции Ассанжа в США.

«Наш коллега, журналист, всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова. Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США, экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни. Мы не сомневались, кому вручить эту премию», — сказал Соловьев.

По мнению Соловьева, присуждение Ассанжу премии говорит Западу о том, что российские журналисты будут «поддерживать людей, кто и про них правду пишет и говорит».

Как отмечает глава СЖР, Ассанж решил передать денежную часть премии семьям погибших журналистов из России. «Джулиан сейчас как никто понимает и чувствует на себе угрозы, которые испытывают журналисты. Именно сейчас в ситуации, в которой он находится, с учетом тех угроз, которые его ожидают, для него это очень важно», — рассказал отец Ассанжа Джон Шиптон.

Джулиан Ассанж основал в 2006 году сайт WikiLeaks, где публикуются секретные документы о деятельности разных правительств. С 2012 по 2019 год Ассанж находился под защитой посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвинили в сексуальных преступлениях. Также выдачи Ассанжа требует Швеция, где журналист также обвинен в изнасиловании.

11 апреля 2019 года полиция Лондона арестовала Ассанжа, его отправили в британскую тюрьму Белмарш. Если Ассанжа выдадут США, ему может грозить тюремный срок длительностью 175 лет. Однако ранее власти Великобритании заявляли, что не экстрадируют Ассанжа в страну, где применяется смертная казнь.