перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Билли Айлиш выпустит собственную коллекцию дизайнерских укулеле 2:30
Джулиан Ассанж получил премию «Солидарность» от Союза журналистов России 1:42
Смартфоны на Android смогут идентифицировать незнакомые номера при звонке 0:14
Михаил Ефремов прочитает сотрудникам СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина «Пар» Вчера в 23:38
В Spotify может появиться караоке Вчера в 22:58
Просто люди/YouTube Шоу «Орел и решка» станет полнометражным фильмом
Шоу «Орел и решка» станет полнометражным фильмом Вчера в 22:44
В США тонущего трезвенника спасли священники на плавучем баре Вчера в 22:25
Disney раскритиковали за съемки «Мулан» в Синьцзяне: там находятся лагеря для уйгуров Вчера в 22:04
Microsoft анонсировал «самый маленький Xbox». Он будет стоить 300 долларов Вчера в 21:46
TikTok пытается удалить популярное видео с суицидом Вчера в 21:25
Searchlight Pictures/YouTube Вышел трейлер роуд-муви с Фрэнсис МакДорманд
Вышел трейлер роуд-муви с Фрэнсис МакДорманд Вчера в 21:10
В Петербурге полиция угрожает отправить школьницу в психдиспансер за выход на пикет Вчера в 20:40
Приговор Михаилу Ефремову, трейлер новой экранизации «Ребекки» и другие новости дня Вчера в 20:15 Дайджест
Оперштаб Москвы выпустил стикерпак в телеграме, посвященный вакцине «Спутник V» Вчера в 19:29
Москва попала в топ-5 экологического рейтинга регионов России. На первом месте — Тамбовская область Вчера в 19:22
Появились слухи, что Бэнкси — ведущий детской телепрограммы. Тот все отрицает Вчера в 19:03
Пресс-материалы Будущие проекты Faces & Laces будут объединены темой «Любовь»
Будущие проекты Faces & Laces будут объединены темой «Любовь» Вчера в 19:03
В Чечне задержали модератора оппозиционного чата. На видео он раскаивается и садится на бутылку Вчера в 18:24
Итальянские ученые выразили сомнения в подлинности данных о российской вакцине Вчера в 18:14
В Рязани учитель мастурбировал перед школьницей. Он сказал, что пытался убрать эрекцию Вчера в 18:13
Отключить рекламу

Джулиан Ассанж получил премию «Солидарность» от Союза журналистов России

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:42

Союз журналистов России присудил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу премию «Солидарность», сообщил ТАСС со ссылкой на главу союза Владимира Соловьева.

В профсоюзе Ассанжа назвали «настоящим борцом за свободу слова» и отметили, что присуждение премии приурочено к Международному дню солидарности журналистов и одновременно к началу второго этапа судебного процесса об экстрадиции Ассанжа в США.

«Наш коллега, журналист, всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова. Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США, экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни. Мы не сомневались, кому вручить эту премию», — сказал Соловьев.

По мнению Соловьева, присуждение Ассанжу премии говорит Западу о том, что российские журналисты будут «поддерживать людей, кто и про них правду пишет и говорит».

Как отмечает глава СЖР, Ассанж решил передать денежную часть премии семьям погибших журналистов из России. «Джулиан сейчас как никто понимает и чувствует на себе угрозы, которые испытывают журналисты. Именно сейчас в ситуации, в которой он находится, с учетом тех угроз, которые его ожидают, для него это очень важно», — рассказал отец Ассанжа Джон Шиптон.

Джулиан Ассанж основал в 2006 году сайт WikiLeaks, где публикуются секретные документы о деятельности разных правительств. С 2012 по 2019 год Ассанж находился под защитой посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвинили в сексуальных преступлениях. Также выдачи Ассанжа требует Швеция, где журналист также обвинен в изнасиловании.

11 апреля 2019 года полиция Лондона арестовала Ассанжа, его отправили в британскую тюрьму Белмарш. Если Ассанжа выдадут США, ему может грозить тюремный срок длительностью 175 лет. Однако ранее власти Великобритании заявляли, что не экстрадируют Ассанжа в страну, где применяется смертная казнь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
ромком
Притворись моим женихом
Польская романтическая комедия о внезапном чувстве
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить