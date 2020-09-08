В центре сюжета — юная компаньонка богатой американки, которая знакомится в Монте-Карло с британским аристократом Максимилианом де Винтером, недавно потерявшим жену. В итоге девушка выходит за него замуж и переезжает в его родовое поместье. Там она сталкивается с враждебным отношением экономки покойной жены де Винтера, а также с загадочным поведением своего мужа. Кроме того, она начинает во всем ощущать незримое присутствие бывшей хозяйки дома — Ребекки де Винтер.

Netflix выпустил трейлер новой экранизации романа Дафны дю Морье «Ребекка». Главные роли в фильме исполнили Лили Джеймс («Аббатство Даунтон», «Малыш на драйве») и Арми Хаммер («Агенты А.Н.К.Л.», «Зови меня своим именем»).

В экранизации также сыграли Кристин Скотт Томас («Английский пациент»), Кили Хоуз («Телохранитель») и Сэм Райли («Контроль»). Режиссером выступил автор «Высотки» и «Перестрелки» Бен Уитли. Сценарий написала Джейн Голдман, известная по совместным работам с Мэттью Воном («Звездная пыль», «Пипец», «Люди-Икс»). Фильм выйдет на Netflix 21 октября.

«Ребекку» неоднократно экранизировали ранее. Самой известной версией считается фильм Альфреда Хичкока с Лоуренсом Оливье, Джоан Фонтейн и Джудит Андерсон, вышедший в 1940 году. Картина получила 11 номинаций на Оскар» и выиграла две из них — за лучший фильм и лучшую операторскую работу.